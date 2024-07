Zbirka združuje kulinariko, znamenitosti in fotografije

Beneške marve, terska ocikana, kraško svinjsko pleče s cvetovi divjega koromača, pa tudi Pot miru vzdolž Soške fronte in Pot burje. To je le nekaj kulinaričnih specialitet in naravnih znamenitosti, o katerih je govor v novi publikaciji, ki sta jo skupaj izdali Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras ter LAS za Ter in Nadižo (GAL Torre Natisone).

Zbirko, ki jo sestavljata dve knjigi (v eni so zbrane pripovedi desetih avtorjev, v drugi pa fotografije kulinaričnih dobrot in naravnih pejsažev), so v sredo zvečer predstavili na Devinskem gradu. Novost je bil sveže izdan slovenski prevod dela, ki je po novem na razpolago v kar štirih jezikih: slovenščini, italijanščini, angleščini in nemščini. Koordinatorka projekta je Fabiana Vidoz.

Poti in krajevne jedi je edini založniški projekt, v katerega sta bili vpleteni dve lokalni akcijski skupini iz dežele Furlanije - Julijske krajine. Kot je izpostavil predsednik LAS Kras David Pizziga, je partnerje pri projektu gnala želja bo iskanju skupnega dobrega ter želja po vlaganju v prihodnost, od katere bodo lahko imeli korist prihodnji rodovi. »Velikokrat smo preveč zaprti vase. Podjetnik Oscar Farinetti pravi, da moramo misliti globalno in delati lokalno,« je dejal Pizziga, ki prihodnost razvoja turizma vidi v povezovanju tematskih poti, ki tečejo v deželi z bogato vinsko in kulinarično ponudbo, ki jo premorejo ti kraji. Mauro Veneto, predsednik akcijske skupine GAL Torre Natisone pa je pohvalil sodelovanje in ekipno delo, hkrati pa si je zaželel. da bi politika akcijskim skupinam in trajnostnemu turizmu namenila večjo pozornost.

Med avtorji zgodb je tudi slovenski kulinarični izvedenec Toni Gomišček, ki je pisal o marvah. Sprva je mislil, da gre za nekakšne žgance, a je po poizvedovanju pri domačinih ugotovil, da gre pri marvah za beneško jed, ki spominja na frtaljo z zelišči, le da je mešanica jajc in divjih zeli nasekljana na kose in dodatno zapečena.

Tržaški novinar Furio Baldassi je eno od poglavij posvetil kuhanim štrukljem. »Turist danes išče lokalne specialitete, ki jih ne najde drugje,« je povedal in dodal, da to tradicionalno jed pogreša na jedilnikih kraških gostiln. Kolega Nicolò Giraldi pa se je razpisal o Poti burje, ki goriški Kras povezuje s Trstom in morjem. Svojo pripoved je zastavil v daljno prihodnost, ko bo človeštvo že izumrlo.

Avtorji posameznih zgodb, ki jih lahko preberemo v prvi knjigi, so poleg že omenjenih Gomiščka, Baldassija in Giraldija še Matteo Bellotta in Stefano Cosma, Angelo Floramo, Renzo Brollo, Francesca Cerno, Isabella Franco in Alice Noel Fabi. Fotografa Camilla Bach in Nicola Tomasi Muttar pa sta drugo izmed knjig opremila z očarljivimi fotografijami, na katerih je mogoče med drugim videti slap Crosis pri Čenti, Kolovrat, Hudičev most v Čedadu, Napoleonsko cesto in slap v dolini reke Glinščice. Obiskovalci, ki bodo knjižici prejeli brezplačno, bodo tako dobili edinstven vpogled v bogato kulinarično in kulturno tradicijo krajev od izvira reke Ter do Milj.