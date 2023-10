Ob 10.30 start 55. Barcolane z več kot 1800 jadrnicami

Posadke se približujejo startni črti: top bo start 55. Barcolane naznanil ob 10.30. Vzdušje pred izplutjem je bilo praznično. Letos so razmere popolnoma drugačne kot lani, ko je okoli 9. ure pihala burja z jakostjo 20 vozlov. Tokrat vetra skoraj ni, zato regatni odbor ne izključuje možnosti, da bi skrajšal regato.

Glede na vremenske razmere, ki so pisane na roke tudi manj veščim jadralcem, je pričakovati, da se bodo regate udeležili vsi prijavljeni. V prijavnem centru so oddali 1818 startnih številk. Letošnja Barcolana bo zato ena daljših.

Še nekaj statistike. Prva regata, ki je trajala manj kot eno uro, je bila 37. Barcolana leta 2005. Takrat je avstralski supermaxi Skandia s časom 58 minut in 20 sekund in za 16 minut in 40 sekund izboljšal rekord, ki ga je do takrat imela jadrnica Cometa (2001). V naslednjih izvedbah je še nekaterim uspelo prijadrati do cilja v manj kot uri, potem ko so organizatorji nekoliko podaljšali regatno traso.

Bomo videli, če bo 55. Barcolana dosegla rekord po počasnosti.