Ob 30-letnici konvencije OZN o otrokovih in najstnikovih pravicah

Otroci so po naravi optimisti in zaupljivi, predvsem pa verjamejo v sijajno prihodnost. V roku tega zadnjega, pandemskega leta pa se je marsikaj spremenilo. Tako imenovani generaciji alfa, generaciji motiviranih in kreativnih otrok, zaupljivih do tehnologije in umetne inteligence, je minulo leto zaprtja in strahu nekoliko zmanjšalo tako pričakovanja kot samozavest. »Prej so želeli spremeniti svet, prekipevali so od življenjske energije. Zdaj se je njihova iniciativa ugasnila. Same sebe tudi dojemajo kot manj učinkovite,« je bilo slišati v tržaški dvorani deželnega sveta na včerajšnji predstavitvi letnega poročila o stanju mladoletnikov v Furlaniji - Julijski krajini, ki ga je pripravila delovna skupina CRC za konvencijo o otrokovih in najstnikovih pravicah.

Letošnje, to je drugo poročilo skupine CRC o stanju mladoletnikov na italijanskem ozemlju, so objavili ob 30-letnici sprejetja konvencije OZN o otrokovih in najstnikovih pravicah v Italiji, predstavili pa so jo ravno na dan, ko je bila leta 1948 sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic. Če deželne podatke, ki zadevajo stanje šolskih poslopij, zanimanje mladih za kulturne in športne dejavnosti, dostopnost spleta, pa tudi delež revnosti izpostavljenih mladoletnikov, primerjamo z državnimi, opazimo, da dežela FJK pozitivno izstopa.