Ob 77. spominski slovesnosti v Bazovici bogat niz prireditev

Na letošnji 77. spominski slovesnosti pri spomeniku v Bazovici, ki bo potekala 11. septembra, ob 15. uri, bodo navzoče nagovorili Matej Arčon, minister vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Fabio Vallon, predsednik tržaškega pokrajinskega odbora VZPI-ANPI in Giorgio Banchig, kulturni in družbeni delavec iz Benečije. Dogajanje bo uvedel predsednik Odbora za proslavo Milan Pahor. Program niza prireditev so predstavili danes na novinarski konferenci v Narodnem domu.

Svečanost v spomin na štiri ustreljene protifašiste s prvega tržaškega procesa bo potekala v režiji kulturne delavke Marije Brecelj. Polaganju vencev pred spomenikom bo sledil kulturni program. Na isti dan prirejajo Slovensko planinsko društvo, ŠZ Sloga in SK Devin 42. pohod v Bazovici (zbirališče ob 10.uri). Niz prireditev pa se bo začel že v ponedeljek, 5. septembra, in na različnih lokacijah nadaljeval vse do konca meseca. Poleg štirih spominskih svečanosti (pri Sv. Ani v Trstu, v Ljubljani, Kranju in Bazovici) predvideva letošnji program v znamenju 95-letnice ustanovitve gibanja TIGR in Tajne organizacije Borba več kulturnih trenutkov in športnih, glasbenih ter gledaliških prireditev.