Ob koritu zdaj tudi kamnita pipa in trije kamni

Ponedeljkovo srečanje dolinskega občinskega vodstva s prebivalstvom v Gročani je bilo tudi priložnost za predstavitev obnovljenega območja v zgornjem delu vasi, kjer je že stalo kamnito korito. Po novem stojijo ob njem tudi kamnita pipa in trije kamni, na katerih bo mogoče posedat ob lepem vremenu.

Da gre za eno izmed zadnjih del, ki jih je v vasi opravila Občina Dolina, je pojasnil župan Sandy Klun. Vaščani so si namreč želeli, da bi oživeli tudi ta del Gročane, kjer stoji staro korito, pri katerem se je nekoč živina napajala. »Dolgo je bilo zanemarjeno in zapuščeno, tako da smo ga uredili in ob njem postavili še novo pipo, ročno delo, za katerega sta zaslužna Pavel in Matija. Veliko kolesarjev se pripelje tu mimo, tako da bo voda najbrž dobrodošla,» je dejal.

Del so se lotili spomladi, na nabrežinski kamen pa je bilo treba nekoliko počakati, tako da so jih zaključili septembra. Klun je namignil, da bo v prihodnje na vrsti vaška pralnica - tako kot vse občinske pralnice. Načrt pa bo izvedlo prihodnje vodstvo Občine Dolina, saj bodo spomladi na vrsti volitve.