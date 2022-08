Obalna straža je imela v soboto veliko dela, saj so morali poseči kar šestkrat. Med drugim so ob izbruhu požara v okolici Devina opazili devet turistov (med temi je bil otrok), ki so tekli proti morju, da bi se obvarovali dima. Obalna straža jih je zato vkrcala na čoln, na katerem so bili tudi zdravstveniki (OPSA) rdečega križa in jih prepeljala v devinski portič.