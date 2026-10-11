Občina Devin - Nabrežina v obrambo deklic

Tudi Občina Devin Nabrežina sodeluje v nacionalni kampanji #indifesa, ki jo ob današnjem mednarodnem dnevu deklic, 11. oktobra, pripravlja društvo Terre des Hommes Italia.

Kampanja, ki so jo začeli leta 2012 in jo letos podpirajo številne italijanske lokalne uprave, opozarja na pomen varstva pravic deklic in mladih deklet, zlasti na preprečevanje nasilja na podlagi spola, odpravljanje diskriminacije in spodbujanje enakih možnosti. Osrednje geslo letošnje kampanje se glasi sklenimo krog v podporo deklicam in mladim dekletom #indifesa in poudarja pomen vzpostavljanja podporne in zaščitne mreže, v katero so vključeni ustanove, družine, šole in celotna skupnost.

S pridružitvijo kampanji želi Občina Devin Nabrežina prispevati k širjenju kulture spoštovanja in enakopravnosti ter poudariti vlogo mlajših generacij in pomen zagotavljanja konkretnih možnosti, da deklice in mlada dekleta razvijajo svoje sposobnosti ter svobodno izbirajo svojo življenjsko pot.

»Za sodelovanje v tej kampanji smo se odločili, ker verjamemo, da mora skupnost znati graditi prihodnost prav z mislijo na svoje najmlajše članice in člane,« poudarja župan Igor Gabrovec. »Spoštovanje, svoboda in enake možnosti so vrednote, ki morajo imeti svoje mesto v vsakdanjem življenju, začenši z vzgojo in medsebojnimi odnosi. V naši občini si želimo, da bi deklice in mlada dekleta odraščala z občutkom, da jih slišimo, cenimo in spodbujamo pri uresničevanju njihovih želja in ciljev. Sporočilo fundacije Terre des Hommes nas opominja, kako pomemben je prispevek celotne skupnosti, saj se varstvo pravic začne pri našem ravnanju in zgledu, ki ga dajemo.«