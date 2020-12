Občina Trst kupila zgodovinska tramvajska vozova

Od včerajšnjega dne sta znamenita zgodovinska tramvajska vozova številka 1 in 6, najstarejša še obratujoča tramvaja v Evropi, last Občine Trst. Slednja ju je, kot je povedal odbornik za lastnino Lorenzo Giorgi, odkupila za 20 tisoč evrov od podjetja oz. agencije za ozemeljsko mobilnost AMT, ki je že nekaj let v stečajnem postopku.

Na dvorišču pri tramvajski končni postaji na Opčinah se je včeraj v prvem decembrskem soncu v vsej svoji lepoti bohotilo rjavo vozilo št. 6 iz leta 1902, ki je bilo ob stoti obletnici tramvajske proge Trst-Opčine leta 2002 deležno korenitega in kakovostnega restavratorskega lepotnega posega; pred tem je od leta 1990 do leta 2002 nemo čakal v železniškem muzeju. Njegov zeleni »brat« št. 1 iz leta 1901 pa je bil včeraj očem skrit v skladišču, saj mu je treba najprej odstraniti azbestne dele pri motorju. »Za to bo čim prej poskrbela Občina Trst, kar nas bo stalo dodatnih 5000 evrov,« je opozoril Giorgi.

Zakaj se je tržaška občina odločila za tak korak? V glavnem zato, da ga ne bi pred njo opravil kak malopridnež, ki bi se prilastil vozov, ju odnesel kdo ve kam ali prodal za bajne vsote. Giorgi je namreč spomnil, da je v sedemdesetih letih izginil marsikateri tramvaj in se čudežno pojavil v Turinu ali kakem drugem mestu. »Saj velja podobno za kamen, ki je prekrival Veliki trg – izginil je in morda sedaj krasi dvorišče kake vile, kakor so izginili tudi zgodovinski pulti nekdanje tržaške ribarnice. Strah torej, da bi v Trstu zmanjkala tudi zgodovinska tramvajska vozova, nas je pred dvema letoma pripeljala do tega, da smo ju skušali nekako zavarovati “na svojem domu”.«