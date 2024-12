Občina Trst predstavila obračun leta

Tržaška občina se naglo pomika proti sijoči prihodnosti, če verjamemo besedam predstavnikov mestne vlade. Danes dopoldne je namreč župan Roberto Dipiazza s svojo ekipo predstavil zadnje leto delovanja, s katerim so vsi zelo zadovoljni.

»Trst se zelo spreminja,« je uvodoma dejal župan. Prav zato so konferenco priredili v Starem pristanišču, enem od simboličnih krajev tukajšnjih preobrazb. Še prej pa je Dipiazza poslal objem na daljavo županu Vidma Albertu Feliceju de Toniju, ki ga je v sredo obšla slabost. »Razumem ga, saj so delovni ritmi županov zelo naporni.«

Kot prvi - in sodeč po kazalnikih dnevnika Sole 24 Ore najboljši - je svoje delo predstavil Giorgio Rossi, odbornik za kulturo, »s katerim praznujeva prihodnje leto 25 let poroke,« kot se je pošalil Dipiazza. Na lestvici kakovosti življenja omenjenega gospodarskega dnevnika je Trst namreč prvi v Italiji na kulturnem področju, prihodnje leto pa, napoveduje Rossi, bo zaznamovalo vlaganje v infrastrukturo. Trst se bo odpovedal tradicionalni gostujoči razstavi v muzeju Revoltella, z denarjem iz sklada turistične takse bodo obnoviliRevoltello, muzej Sartorio (nenazadnje v luči postavitve zbirke keramičnih izdelkov, ki jo je občini poklonil podjetnik Vanja Lokar) ter muzej de Henriquez.

Eni odborniki so se otresli kamenčkov, drugi pa kamnolomov. Odbornik za urbanistiko Michele Babuder je z velikim nasmeškom na obrazu oznanil, da so v sredo, 47 dni pred napovedanim rokom, zaključili polaganje novega skalovja v morje pred barkovljanski borov gozdič. »Ni res, kot pravijo nekateri, da zamujamo z vsemi deli,« je izpostavil. Med načrti za prihodnost je ponosno omenil projekte poživitve Svetega Jakoba in okolice Svete Sobote ter Svete Ane. Tam nameravajo prihodnost četrti zasnovati na participativen način. Babuder je pri tem omenil, da bodo prisluhnili tudi odborom prebivalcev, »saj imajo tudi ti dobre zamisli«.

Spregovorili so tudi odbornik za socialo Massimo Tognolli, podžupanja Serena Tonel, občinska odbornica za varnost Caterina de Gavardo, odbornica za nepremičnine, naložbe in šport Elisa Lodi, odbornik za proračun in projektno financiranje Everest Bertoli in odbornik za osebje Stefano Avian, ki je izpostavil, da ima Trst kot ena od prvih institucij v FJK menedžerja za invalidnost, ki uvaja osebe z invalidnostjo v delo na občini.