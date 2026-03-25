Občuten in raznolik poklon Miroslavu Košuti

Tam, kjer sem doma je naslov eni od znanih slovenskih popevk, k uspehu katere je besedilo prispeval Miroslav Košuta. In Tam, kjer sem doma je bil naslov dogodka, s katerim so v Narodni študijski knjižnici počastili njegovo 90-letnico rojstva; Košuta za las ni dočakal 11. marca in visokega življenjskega jubileja, zapustil nas je v noči na 2. februar. Občuten in raznolik poklon njegovi ustvarjalnosti si je zamislil Miran Košuta, v čitalnici v Ulici sv. Frančiška sta ga sooblikovala z gledališko igralko Niklo Petruško Panizon.

Miro, Učko, kot so mu pravili v rojstnem Križu, je bil predvsem pesnik, je uvodoma spomnil njegov sovaščan Miran, literarni zgodovinar in docent za slovenski jezik in književnost na tržaški univerzi. Objavljati je začel že sredi 50. let prejšnjega stoletja v Literarnih vajah, pesniške začetke je podpisoval Miroslav Morje. Sina ribiške vasi je morje usodno zaznamovalo, je opozoril predavatelj: morje, ki se pogosto pojavlja v njegovih naslovih in verzih, ni le motiv, temveč metafora vztrajnosti, korenin, svetovljanstva, kot je bilo slišati tudi v verzih, ki jih je prebirala Nikla Petruška Panizon.

V video posnetku, ki so ga predvajali v čitalnici NŠK, je Miroslav spregovoril o pesnikih, ki so ga navdihovali v mladih letih (zlasti Gregorčič, a tudi Murn, Kette, Kosovel) in skrbi za vsako posamično besedo, ki je skupna mnogim primorskim avtorjem.

Druga ključna sestavina Košutovega ustvarjanja je spomin, ki ni le motiv, temveč perspektiva, s katere motri sebe, je poudaril Miran Košuta.Ta spomin je včasih trpek, včasih idealna Arkadija. Spominom je posvetil tudi več knjig memoarske literature (Mornar na kozi, Na zmajevih krilih ...).