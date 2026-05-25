»Electrolux naj do 15. junija pripravi nov industrijski načrt«

Načrt švedske družbe Electrolux, da v Italiji odpusti 1719 zaposlenih oz. 40 odstotkov celotne delovne sile, je nesprejemljiv, zato naj ga vodstvo družbe umakne in predloži novega, na podlagi katerega naj steče resno soočenje, ki naj ne predvideva kolektivnih odpustov zaposlenih. Electrolux ima za to čas do 15. junija, ko se bo spet sestalo omizje na pristojnem ministrstvu. To je italijanski minister za podjetništvo in proizvodnjo Made in Italy Adolfo Urso na današnjem (25. maja) omizju na ministrstvu v Rimu zahteval od predstavnikov švedske družbe, ki so sicer poudarili pripravljenost na nadaljevanje soočenja.

Do 15. junija se bodo pri Electroluxu vzdržali enostranskih ukrepov, so pa predstavniki družbe na rimskem omizju orisali svoj načrt, po katerem bi v Italiji, kjer njeni obrati proizvajajo peči, hladilnike ter pralne in pomivalne stroje, odpustili 994 delavcev in 725 uradnikov. Tovarno v kraju Cerreto d’Esi v Markah bi zaprli ter ohranili štiri obrate s precej manjšim številom zaposlenih. Med temi je tudi tovarna v Porcii pri Pordenonu v Furlaniji - Julijski krajini, kjer proizvajajo pralne stroje in kjer bi od trenutnih 571 zaposlenih ostalo 309, kar pomeni, da bi odpustili 262 oseb. Pri Electroluxu izbiro utemeljujejo s hudo konkurenco, ki prihaja zlasti iz Azije, glede stroškov za surovine, energente in delo. Jeklo je v Evropi dražje za 31 odstotkov v primerjavi s Kitajsko in za 27 odstotkov v primerjavi s Tajsko, dalje,posamezna megavatna ura energije stane v Evropi 204 evre, v Aziji 114, v Turčiji pa 77 evrov, medtem ko strošek delovne sile na uro v zahodni Evropi znaša 37 evrov, v vzhodni Evropi 12, v Turčiji devet in v Aziji pet evrov, se pravi skoraj osemkrat manj.

Minister Urso je od Electroluxa zahteval nov industrijski načrt, ki naj temelji na vlaganjih in inovacijah ter na zaščiti obratov in zaposlitev. Ministrstvo je pripravljeno pri tem odigrati svojo vlogo, je dejal Urso, ki namerava v četrtek na zasedanju sveta Evropske unije za konkurenčnost opozoriti na krizo proizvodnje gospodinjskih aparatov. Za umik načrta Electroluxa se zavzemajo tudi sindikati, ki so danes v italijanskih obratih družbe oklicali celodnevno stavko, na podobni valovni dolžini je tudi politika, kar velja tudi za FJK, saj so se v tem oziru izrazili tudi minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani, prav tako prisoten na omizju, poslanca Emanuele Loperfido (Bratje Italije) in Debora Serracchiani (Demokratska stranka) ter deželna odbornica Sergio Emidio Bini (proizvodne dejavnosti) in Alessia Rosolen (delo), ki je bila tudi prisotna v Rimu. Oba med drugim poudarjata potrebo po novem pristopu na evropski ravni do tega vprašanja ter svarita pred možnostjo prodaje npr. kitajski družbi Midea ali kakemu drugemu subjektu.