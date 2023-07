Obiskovalec v 30 minutah spozna Slovence

Dobrodošlico ti ob vstopu izrečejo narodni buditelj in duhovnik Ivan Trinko, pisatelj Boris Pahor, veleposestnik Janez Nepomuk Kalister, novinarka in pisateljica Marica Nadlišek Bartol ter novinar Dimitrij Volčič. Zanimiv izbor ljudi iz različnih zgodovinskih obdobij, s katerimi si obiskovalec Multimedijskega informativnega središča Stik, ki so ga 13. julija uradno odprli v Narodnem domu v Filzijevi ulici, ustvari prvi vtis o Slovencih v Italiji. Pod fotografijo vsake od omenjenih osebnosti, je namreč zabojček, v katerem izbereš besedilo v slovenščini, italijanščini in angleščini, s katerim te kar sama nagovori.

Stik se nahaja v dveh pritličnih prostorih, ki gledajo na Ulico Geppa, vanj pa vstopimo skozi glavni vhod Narodnega doma (iz vhodne avle zavijem desno proti dvigalu), od ponedeljka do petka med 10. in 13. ter 16. in 19. uro. Nastal je v sklopu strateškega projekta Primis in so ga s skupnimi močmi ustvarili Slovenska kulturno-gospodarska zveva, Svet slovenskih organizacij in Italijanska unija, financirali pa z evropskimi sredstvi v sklopu Interreg projekta Italija - Slovenija.

Kot je na odprtju pojasnil vodja projekta Ivo Corva, je o manjšinah veliko napisanega, obiskovalec pa se težko sreča z njimi. Center Stika je zato tako oblikovan, da mu v največ 30 minutah predstavi Slovence v Italiji, pokrajine, v katerih živijo, njihove umetnike, športne in kulturne dejavnosti.

Stik so zasnovali oblikovalec Andrej Pisani, etnologinja Jasna Simoneta in režiserka Jasmin Kovic. Izziv je bil velik: v precej omejenem prostoru predstaviti Slovence v Italiji, njihove najvidnejše osebnosti iz preteklosti, razvejano delovanje v sedanjosti. Delo ni bilo lahko in je vsebovalo »izvirni greh«, kot pravi Pisani, »ker bomo komu neizbežno naredili krivico.«