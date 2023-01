V katinarsko bolnišnico so pod večer prepeljali 66-letnega hudo ranjenega Fabia Galgara, ki so ga neznanci oropali pred njegovim domom v Repniču, pri čemer so vanj streljali. Moškemu, rajonskemu svetniku Bratov Italije za vzhodni Kras, naj bi ukradli uro rolex. Reševalci službe 118 so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Galgara naj bi zalotili in mu začeli groziti, ko se je vračal domov. Preiskava je v teku.