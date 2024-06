Lokalna policija obvešča, da bo od jutri, 12. junija, do petka, 14. junija, padriški predor ponoči (od 22. do 6. ure) zaprt za promet tudi v smeri proti Benetkam. Spomnimo, da je predor v smeri proti Trstu zaprt 24 ur dnevno. Vozniki morajo avtocestni priključek zapustiti pri izvozu Padriče, kar večkrat povzroča težave v prometu in večkilometrske zastoje.