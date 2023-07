Od ponedeljka plovbo s supi urejajo pravila

Zaradi povečanega števila supov (stand up paddlov) v tržaških vodah se je luška kapitanija odločila za nov pravilnik za njihovo uporabo. Od ponedeljka bo, za večjo varnost uporabnikov supov, prepovedana plovba z njimi po tržaškem pristanišču, v bližini zasidranih ladij in manjših pristanišč v okolici Trsta.

Podrobneje, na območju tržaškega pristanišča in v manjših okoliških pristanih bo plovba s supom povsem prepovedana. Obenem bo tudi prepovedana plovba ponoči, v neugodnih vremenskih razmerah in brez rešilnega jopiča. Uporaba supa bo tudi prepovedana na manj kot 500 metrih razdalje od zasidranih ladij ter na manj kot 100 metrih razdalje od manjših pristanišč ali od ribolovnih objektov in ribogojnic ter gojišč školjk. Obvezna bo tudi uporaba vrvi, s katero si uporabnik sup priveže na gleženj (t.i. leash).

Luška kapitanija je tudi odredila, da se lahko s supom pluje le, če je oddaljen vsaj pet metrov od plavalcev. Uporabniku pa lahko z odredbo tudi prepovejo uporabo supa, če ga ta ne uspe obvladati.