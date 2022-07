Od srede v Križu spet Ribiški dnevi

Po dveh letih prisilnega premora zaradi pandemije se v Križ vračajo Ribiški dnevi športnega društva Mladina. Ribiška hiša v središču vasi bo od srede do ponedeljka gostila kulturne, razvedrilne in kulinarične prireditve, pri katerih bodo glavno besedo imele ribiška in morska tradicija ter seveda ribje specialitete. To bo šesta izvedba Ribiških dnevov, ki jih Mladina prireja v sodelovanju z Ribiškim muzejem in Združenjem za Križ, lastnikom Ribiške hiše, ki jo bodo v kratkem obnovili.

Prireditev se bo začela v sredo ob 18. uri z odprtjem Ribiške hiše, ob 21. uri se bo občinstvu predstavila mednarodna operna akademija Križ pod vodstvom Alessandra Svaba. Praznik se bo nadaljeval v četrtek od 18. ure dalje, v petek ob 21. uri bo večer dalmatinskih pesmi s klapo Semikantà. To je skupina osmih pevcev, ki jih združuje veselje do petja in druženja. Doma so iz različnih vasi koprskega in izolskega zaledja, njihov repertoar v glavnem obsega pesmi iz Dalmacije, tuje pa jim niso tudi slovenske in istrske pesmi.

V soboto z začetkom ob 18. uri bo »olimpijada« med gurenci in dulenci, to se pravi med prebivalci zgornjega in spodnjega dela Križa. Tekmovanje v vlečenju vrvi in teku v vrečah bo vodil Evgen Ban. Zvečer bo tekmovanje najboljših »srdunov in savor«. V nedeljo ob 21. uri bodo Flavio Furian, Maxino in Elisa Bombacigno uprizorili predstavo »DoMace a Santa Croce«, zadnji dan prireditve, v ponedeljek, 18. julija ob 21. uri, bodo v Ribiški hiši predvajali videoposnetke o zgodovini kriškega ribištva.

Zaradi ozkih vaških ulic in pomanjkanja parkirišč prireditelji pozivajo obiskovalce, da parkirajo avtomobile ob vhodih v vas – najraje pri spomeniku ali nogometnem stadionu Viktor Sulčič.