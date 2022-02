Oddelek za mlade bralce nameravajo preseliti k Sv. Ivanu

Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice, ki od leta 2014 deluje v pritličju Narodnega doma v Ul. Filzi, bo te prostore zapustil in zaživel v prenovljenih prostorih Narodnega doma pri Sv. Ivanu. Tako je sklenil upravni odbor NŠK, je bilo slišati na četrtkovi seji tržaških individualnih članov Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki je sicer bila posvečena seznanjenju članstva s številnimi aktualnimi temami, med temi tudi vprašanju nepremičnin.

Gre za temo, ki bo v prihodnjih mesecih in letih v ospredju, je povedala predsednica SKGZ Ksenija Dobrila. Pri Sv. Ivanu so se v lanskem januarju začela dela za obnovitev tamkajšnjega Narodnega doma, kot smo takrat poročali na naših straneh. Da se bodo v obnovljene prostore, ko bodo ti nared, preselili Slovenski raziskovalni inštitut in Oddelek za zgodovino in etnografijo NŠK ter svetoivanski kulturni društvi, je znano že dalj časa, o tem, da bodo knjige za otroke in z njimi vsa dejavnost, ki so jo tam v zadnjih osmih letih pozorno razvijali, zapustile mestno središče, pa doslej v javnosti ni bilo govora.

Vest o nameri za selitev Oddelka za mlade bralce k Sv. Ivanu je potrdila predsednica NŠK Marisa Skerk, ki je individualne člane s Tržaške seznanila z dejstvom, da se je upravni odbor za to odločil soglasno.