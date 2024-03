Odkrili so tretje okno v podzemni svet

Po 23 letih dela so se člani društva Società adriatica di speleologia (SAS) dokopali do dolgo iskane reke. »Prišli smo do novega podzemnega dela Timave,« je danes v Novinarskem krožku naznanil Marco Restaino, predsednik društva in duša iskanja Timave v sklopu projekta Luftloch. V istoimenski jami med Trebčami in Fernetiči, ki so jo raziskovali dobri dve desetletji, so v preteklih dneh končno naleteli na skrivnostno reko, ki se do Škocjanskih jam imenuje Reka, nato pa Timava.

Luftloch je komaj tretje »okno«, kot jamarji radi imenujejo te jame, v podzemni svet Timave. V 19. stoletju so jamarji raziskali Labodnico med Trebčami in Orlekom, ki je bila prva kraška jama, v kateri so naleteli na podzemni tok. Drugo »okno« je odkrilo jamarsko društvo Eugenio Boegan pri Colu, kjer so jo pred 25 leti člani odkrili na dnu jame Lazzaro Jerko.

V zadnjih tednih so jo jamarji najprej »zaslišali«, naposled pa tudi dosegli. Na dnu Luftlocha so naleteli na zelo lepo jamo, je nabito polni dvorani tržaškega Novinarskega krožka dejal Marco Restaino in svoje izjave podkrepil s fotografijami. Po dobrih dveh desetletjih rudarjenja se je končno dotaknil skrivnostne reke, kjer ga je dočakalo tudi nekaj človeških ribic. Raziskovalno delo pa se ni zaključilo. »Nenazadnje je podzemlje zadnja neraziskana dimenzija. Zadnji kraj, kamor lahko nekdo stopi kot prvi,« je romantično pristavil.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.