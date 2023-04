Odlične številke posledica učinkovitega upravljanja

Sami superlativi – rast, razvoj in podiranje rekordov. Tak je obračun poslovanja Pristaniške uprave vzhodnega Jadrana in njenih sedmih hčerinskih družb – Trieste Terminal Passeggeri, Porto di Trieste Servizi, Agenzia per il Lavoro Portuale, Adriafer, Alpe Adria, Coselag in Interporto (dve sta v popolni lasti Pristaniške oblasti, v ostalih pa ima slednja le delež) – v obdobju med letoma 2015 in 2022.

»Številke so priznanje učinkovitega upravljanja, ki je privedlo do povečanega prometa in njegove vrednosti ter podjetniške in organizacijske strukture, ki se lahko danes ponaša s porastom delovnih mest. Tržaško pristanišče je lahko zgled pri snovanju sistema, kjer imajo koristi tako javni organ kot zasebniki,« je upravičeno ponosno dejal predsednik Pristaniške uprave Zeno D’Agostino.

Poskok vrednosti proizvodnje

Če se zaustavimo pri Pristaniški upravi, lahko zapišemo, da se je vrednost proizvodnje od 41,3 milijona evrov leta 2015 dvignila na 58,3 milijona evrov (lani), prav tako je naraslo število zaposlenih, od 67 na 124, kapital pa je od 64 milijonov narasel na 160.

»Porast pa beležimo tudi pri sedmih sestrah oz. družbah, katerih vrednost proizvodnje se je celo potrojila, se pravi od 52 milijonov evrov leta 2015 na 156 milijonov lani. Skupni znesek celotnega sistema oz. podjetniškega holdinga torej presega 200 milijonov,« je ponudil nekaj številk D’Agostino. Seveda ni mogel mimo čistega dobička družb, ki se je povečal z 1,6 na 5,5 milijona evrov, število zaposlenih pa je skokovito naraslo s 93 leta 2015 na 530 v letu 2022.

D’Agostino je opozoril na pomembne korake, ki jih je Pristaniška uprava vzhodnega Jadrana opravila v tem času, kakršne so odkup posebne družbe tržiškega pristanišča, nakup zemljišč pri Orehu in gmotne naložbe zlasti v tehnološke infrastrukture in inovacijo. »Če vzamemo pristanišči v Trstu in Tržiču od leta 2018 govorimo o poskoku s 1462 na 1668 zaposlenih, v glavnem terminalistov.« Predsednik je potrdil, da se je spremenila sama narava oz. kakovost zaposlitev, ki predvidevajo daljša delovna razmerja.

