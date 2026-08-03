Požar na Padričah pogasili

Obsežen požar, ki se je v soboto popoldne vnel na Padričah, so sinoči pogasili, so za Primorski dnevnik povedali gasilci. Trenutno še bonificirajo območje in nadzorujejo posamezna manjša žarišča.

Ena od gasilskih ekip je iz varnostnih razlogov še vedno prisotna tudi pri domu za starejše osebe Ieralla, kateremu se je ogenj včeraj in v soboto občasno nevarno približal.

V soboto in nedeljo so bili na delu gasilci, prostovoljci civilne zaščite, prostovoljni gasilci Breg, prostovoljni gasilci iz Trsta in gozdarski policisti. Požar so gasili tudi trije helikopterji.