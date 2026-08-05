Odšel je teoretični fizik Daniele Amati

V noči med ponedeljkom in torkom je umrl teoretični fizik in dolgoletni direktor tržaške mednarodne šole za napredne študije Sissa Daniele Amati. Za seboj pušča bogato zapuščino z vidika znanosti, kulture in človečnosti, so zapisali na visoki šoli Sissa. Mednarodno priznani fizik je vodil Sisso od leta 1986 vse do leta 2001, bil je tudi odgovoren za teoretični oddelek evropskega raziskovalnega središča CERN v Ženevi. Prihodnji teden, 11. avgusta, bi dopolnil 95 let.

Ustanovitelj mednarodne šole Sissa Paolo Budinich je Amatija povabil, naj nadaljuje njegovo delo. Slednji je vodil šolo med odločilno fazo njenega razvoja z utrjevanjem mednarodnega značaja, ob oddelku za matematiko in fiziko je ustanovil še tistega za nevroznanost. Bil je pionir na področju ponujanja vsem dostopnih znanstvenih vsebin, podprl je nastanek ene izmed prvih digitalnih znanstvenih revij Journal of High Energy Physics (JHEP), za katero so skrbeli sami raziskovalci. Imel je inovativen pristop tudi pri iskanju dialoga med družbo in raziskovalnim svetom ter pri komuniciranju znanosti, so zapisali na Sissi.