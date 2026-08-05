Obalo in parke bodo nadzirali z električnimi kolesi

Po Miramarskem parku, barkovljanski obali in v tržaško mestno jedro se karabinjerji po novem peljejo z električnim kolesom. Na pobudo rimskega poveljstva so z vozili na električni pogon opremili tudi tržaške karabinjerje. Novost je včeraj v Miramarskem parku predstavil poveljnik nabrežinskih karabinjerjev, ki so pristojni tako za kraško območje kot za obalo, Manuel Curreri.

»Gre za pridobitev, ki je tehnološko inovativna, in za nov način nadziranja turističnih območij. Električno kolo nam omogoča dostop do drugače težje dosegljivih krajev in obenem, da jih dosežemo takoj. Možna je tudi vožnja po gozdnih poteh, kar bomo uvedli kasneje in nam bo lahko v pomoč tudi pri izvajanju preventive za preprečitev požarov,« je povedal Curreri. S kolesom se lažje približajo turistom v parkih, pešconah in v drevoredih, vsak kilometer, ki ga opravijo, pa je tih in brez vpliva na okolje, je še poudaril.