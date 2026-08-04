VREME
DANES
Torek, 04 avgust 2026
Iskanje
Požar

Štirinajst žarišč je zalil helikopter

Noč na Padričah, kjer se je v soboto razplamtel požar, je minila mirno. Civilna zaščita prekopava in zaliva pogorišče

Spletno uredništvo |
Padriče |
4. avg. 2026 | 13:24
    Štirinajst žarišč je zalil helikopter
    Helikopter civilne zaščite je danes zalil požarišče, saj je ob tleh še tlelo( Fotodamj@n )
Dark Theme

Noč na torek je na Padričah minila mirno. Požar, ki se je razplamtel v soboto popoldne, nedaleč od doma za starejše občane Ieralla, na območju, ki mu domačini pravijo Labrenca, je pod nadzorom. Droni s termokamero so danes zjutraj iz zraka zaznali še štirinajst žarišč, kjer je še tlelo pri tleh. Vodja intervencije je na pomoč poklical helikopter civilne zaščite, ki je pogorišče zalil z vodo. Pogorelo je 25 hektarjev gozda in kraške gmajne.

Prostovoljci civilne zaščite, ki so celo noč dežurali na pogorišču, nadaljujejo z ročnim prekopavanjem in zalivanjem terena. Pomoč je prišla iz Milj, Gorice, Zgonika, Gradišča ob Soči, Prapotnega, Podbonesca, Svetega Lenarta in občine Chiopris-Viscone pri Palmanovi. Na kraju je tudi osebje goriškega zelenega križa z reševalnim avtomobilom.

Pokrajinska cesta 19, ki z Gorpade vodi proti Bazovici, je še vedno zaprta, promet urejajo prostovoljci državnega policijskega združenja A.N.A. in prostovoljci državnega združenja finančnih policistov A.N.F.I. Tržaški alpinci pa so poskrbeli, da reševalci niso ostali lačni. Še vedno je izklopljen tudi daljnovod družbe Terna.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: