Štirinajst žarišč je zalil helikopter

Noč na torek je na Padričah minila mirno. Požar, ki se je razplamtel v soboto popoldne, nedaleč od doma za starejše občane Ieralla, na območju, ki mu domačini pravijo Labrenca, je pod nadzorom. Droni s termokamero so danes zjutraj iz zraka zaznali še štirinajst žarišč, kjer je še tlelo pri tleh. Vodja intervencije je na pomoč poklical helikopter civilne zaščite, ki je pogorišče zalil z vodo. Pogorelo je 25 hektarjev gozda in kraške gmajne.

Prostovoljci civilne zaščite, ki so celo noč dežurali na pogorišču, nadaljujejo z ročnim prekopavanjem in zalivanjem terena. Pomoč je prišla iz Milj, Gorice, Zgonika, Gradišča ob Soči, Prapotnega, Podbonesca, Svetega Lenarta in občine Chiopris-Viscone pri Palmanovi. Na kraju je tudi osebje goriškega zelenega križa z reševalnim avtomobilom.

Pokrajinska cesta 19, ki z Gorpade vodi proti Bazovici, je še vedno zaprta, promet urejajo prostovoljci državnega policijskega združenja A.N.A. in prostovoljci državnega združenja finančnih policistov A.N.F.I. Tržaški alpinci pa so poskrbeli, da reševalci niso ostali lačni. Še vedno je izklopljen tudi daljnovod družbe Terna.