Goriški nepremičninski trg »zavrtel« 64 milijonov evrov

Evropska prestolnica kulture je pozitivno vplivala na nepremičninski trg mesta Gorica, kjer je število kupoprodajnih pogodb naraslo za 8 % v primerjavi z letom 2024, skupno pa je bilo prodanih 525 nepremičnin. To je ena izmed ugotovitev, na katere opozarja Alessandro Zanon iz istoimenske nepremičninske agencije, ki vsako leto pripravlja poročilo o nepremičninskem trgu na Goriškem za združenje nepremičninskih agentov AIR, katerega je Alessandro Zanon pokrajinski predsednik. Zanimiv je tudi podatek, da je v letu 2025 bila skoraj petina kupcev oz. skoraj 19 % slovenskih državljanov, razlog za to pa lahko najbrž tudi pripišemo pomanjkanju ponudbe nepremičnin in posledično višjim cenam na slovenski strani meje.

Lansko število 525 sklenjenih poslov je bilo najvišje v obdobju po pandemiji novega koronavirusa, saj so leta 2024 prodali 486 nepremičnin, leta 2023 499, leta 2022 502, leta 2021 pa 514, tako da je tržišče večinoma stabilno. Po rahlem upadanju števila prodaj nepremičnin, ki je sledil »bumu« v prvem letu po izbruhu covida-19, pa so prvič zabeležili porast oz. poskok. 62 odstotkov pogodb so sklenili italijanski državljani, sledijo kot rečeno Slovenci, nekaj več kot tri odstotke kupcev pa je bilo državljanov Bosne in Hercegovine, medtem ko so preostalih skoraj 16 % nepremičnin kupili državljani drugih tujih narodnosti, ne da bi kaka država posebej izstopala.

Največ hiš so kupili ljudje v starostni skupini 30–39 let (139), povprečna cena, ki so jo kupci odšteli, pa je znašala 121.310 evrov. Celotna vrednost poslov je znašala skoraj 64 milijonov evrov, približno polovica ljudi pa je za nakup hiše najela stanovanjski kredit. Cene se sicer zelo razlikujejo: za nepremičnino, ki jo je treba v celoti obnoviti, se je cena sukala med 400 in 1000 evri na kvadratni meter, za kvadratni meter nepremičnine, ki je sodobne gradnje in vseljiva, med 1200 in 1800 evri, za novo oziroma pravkar obnovljeno nepremičnino pa je bilo treba odšteti med 2200 in 2800 evri na kvadrat.