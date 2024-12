Ogenj prižigal z alkoholom in se opekel

Ogenj v »špargertu«, peči na drva, je hotel prižgati kar z alkoholom. Pri tem pa mu je steklenico vnetljive tekočine razneslo v rokah, ognjeni zublji pa so ga opekli po vsem telesu. Žrtev nesreče, do katere je v četrtek zvečer prišlo v hiši ob Cesti za Cerej, je 60-letni Tržačan.

Do eksplozije je prišlo med zabavo v njegovi hiši. Na prizorišče so prihiteli miljski gasilci, karabinjerji in služba 118. Ti so ponesrečenca odpeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Zaradi hudih opeklin po tretjini telesa so ga odpeljali v Padovo, kjer zdravijo paciente s hudimi opeklinami. Moški naj ne bi bil v življenjski nevarnosti.