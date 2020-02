Openski sedež lokalne policije je operativen

Openski sedež tržaške lokalne policije je operativen že od letošnjega 23. januarja, medtem ko je uradna predaja namenu potekala danes ob prisotnosti podžupana in odbornika za varnost Paola Polidorija, poveljnika lokalne policije Walterja Milocchija ter več predstavnikov občinskega in vzhodnokraškega rajonskega sveta.

Po nekajletnem premoru je torej ponovno operativen sedež redarjev, ki je kot znano prostor našel v stavbi krajevnega urada in vzhodnokraškega rajonskega sveta v Doberdobski ulici. Za nadzor ozemlja, ki pokriva obe kraški okrožji, dalje Škalo šanto, Ul. Bonomea, Greto in del Obalne ceste, a ne več Rojana, skrbi 10 policistov na čelu s komisarko Manuelo Cunsolo, katerim je treba dodati še uradnico za administrativne zadeve, se pravi vsega skupaj 11 oseb. Šlo bo za pravi okraj lokalne policije, saj bo le-ta skrbela za nadzor ozemlja in prometa, ukrepanje v primeru nesreč ter za dejavnosti sodne policije. Za svoje delovanje imajo openski redarji na voljo tudi dve terenski vozili dacia duster na štirikolesni pogon, drugače je urad za občane odprt ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih med 9. in 11. uro, telefonska številka je 040-67583, operativna številka mobilnega telefona pa 340-5040951.

Na današnjem odprtju so udeleženci med drugim opozorili, kako je prisotnost uniformiranih mož že sama na sebi dejavnik, ki prispeva k zmanjšanju števila kaznivih dejanj na območju, obenem je bilo poudarjeno prizadevanje vzhodnokraškega rajonskega sveta, da se lokalna policija ponovno vrne za stalno na kraško ozemlje. Omenjena vrnitev je bila tudi ena od glavnih točk programa sedanje desnosredinske občinske uprave, je med drugim dejal podžupan Polidori, ki je omenil tudi prisotnost varnostnikov in napovedal, da bodo v bližnji prihodnosti na Opčinah, točneje v Narodni ulici, tudi namestili prve nadzorne kamere v okviru zadevnega občinskega načrta.