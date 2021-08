Opisi poimenovanj v Topolinih naj bodo tudi v slovenščini

Občinska svetnika Valentina Repini (DS) in Igor Švab (SSk) sta pisala odborniku Lorenzu Giorgiu, pobudniku poimenovanja teras barkovljanskega kopališča Topolini po zaslužnih občankah in občanih. V dopisu pozivata odbornika naj poskrbi, da bodo opisi osebnosti, po katerih bodo poimenovane terase, ob najavljeni italijanski in angleški inačici, opremljeni tudi s slovenskim prevodom.

Med desetimi izbranimi imeni po katerih bo Občina Trst poimenovala terase kopališča bo, kot smo poročali, tudi ime edinega slovenskega kandidata profesorja Martina Jevnikarja, ki si je vseskozi prizadeval za ovrednotenje večjezičnosti na čezmejnem slovensko-italijanskem območju. Z njegovim neprecenljivim življenjskim delom je spodbujal društveno dejavnost ter bil pobudnik pomembnih dogodkov na šolskem in kulturnem področju.

Nepojmljivo bi zato bilo, menita Valentina Repini in Igor Švab, da se pri poimenovanju terase profesorju, literarnemu kritiku, esejistu, pedagogu, prevajalcu in jezikovnemu strokovnjaku Martinu Jevnikarju prezre opis v slovenskem jeziku.