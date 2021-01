Opuščena kamnoloma bosta spet zaživela

Kamnarska in kamnoseška tradicija ne bo več le stvar starodavne preteklosti, ki se počasi izgublja. Na repentabrskem koncu kraške planote bodo v dveh dalj časa opuščenih kamnolomih spet brneli stroji. Oba bo odslej začasno upravljajo podjetje Marmi Repen, ki ga vodita brata Michele in Gabriele Deste. Občinski svetniki so v četrtek na spletnem zasedanju odobrili načrta za ponovni zagon nekdanjega kamnoloma Purič, južno od Repna in tako imenovane Stare jave ob cesti, ki pelje s Cola proti Fernetičem.

Repenc ali kar Repen, kot pravijo repenskemu apnencu, je dolga stoletja bil sopomenka preživetja za številne domačine. Tovrstno svetlo sivo zgodnjekredno kamnino, v kateri lahko izučeno oko opazi tudi ostanke rudistnih školjk, je mogoče dobiti le na ožjem območju med Repentabrom, Divačo, Sežano in Vrhovljami. »Na občinskem ozemlju se nahaja več opuščenih kamnolomov. Prizadevamo si, da bi tradicionalna panoga, ki je v zadnjem obdobju precej zamrla, ponovno oživela,« je pojasnila županja Tanja Kosmina.