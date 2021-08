Osnovna šola na Katinari praznuje

Katinarska šola, ki je od leta 1972 poimenovana po Franu Milčinskem, spada med najstarejše šole na Tržaškem. Njen 230-ti rojstni dan bi bili morali praznovati slovesno, kot se ob taki priložnosti spodobi. Slavnosti ni bilo mogoče izvesti zaradi ukrepov proti pandemiji, kljub temu pa je na šoli stekla pobuda, tako da ne bi ta pomembna obletnica šla neopazno mimo.

Kot je razvidno iz dokumentov, je bila katinarska šola ustanovljena leta 1791. Njen prvotni sedež je bil v stavbi nasproti cerkve svete Trojice, ki so jo v petdesetih letih prejšnjega stoletja podrli za namene širitve Reške ceste. Od tam se je preselila v stavbo, kjer je danes sedež podružnice Nižje srednje šole Svetih Cirila in Metoda. Še kasneje se je šola preselila v današnjo stavbo, kjer je bila v predvojnem času Padovanova restavracija. Občina je takrat stavbo odkupila in v njene prostore naselila osnovno šolo. Osnovna šola od takrat stoji na katinarskem griču v Marchesettijevi ulici, ima lepo urejeno dvorišče s košatimi drevesi in dobre prometne povezave.

Kaj vsega je videla in doživela v teh dolgih 230-tih letih. Bila so plodna leta, ko je šola delovala v v slovenskem jeziku in jo je obiskovalo veliko število kmečkih otrok predvsem iz Lonjerja, Katinare in Rovt oziroma do koder je segla katinarska fara. Njeni prvi vzgojitelji so bili duhovniki, nato pa predvsem učiteljice s Katinare (Čokove) in Lonjerja. V tej majhni vasici bilo kar lepo število. V dvajsetih letih fašistične strahovlade je sledila ukinitev slovenskega pouka tudi na Katinari, kjer so morali otroci obiskovati šolo v jeziku, ki jim je bil tuj in vsiljen. Starejši ljudje, ki jih danes skoraj ni več, so pripovedovali o grobem ravnanju tujerodnih učiteljev z učenci. Oblasti so tedanjim šolarjem nudile celo obleko in obutev, da bi le ne imeli izgovorov za neopravičene odsotnosti pri raznarodovalnem pouku. Otroci, pa tudi njihovi starši, si take šole niso želeli, zato so jih večkrat zadrževali doma, saj dela ni nikoli primanjkovalo niti v družini.