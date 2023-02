Osumljena negovalka delovala tudi v Trstu

Osebna negovalka starejših, zoper katero so koprski kriminalisti pred dnevi podali kazensko ovadbo, naj bi v teh dneh svoje storitve ponujala na Tržaškem. 65-letna Izolanka, ki se predstavlja kot diplomirana medicinska sestra, naj bi delala pri slovensko govorečih osebah, saj italijanskega jezika ne obvlada.

Novica, da so negovalko starejših ovadili zaradi tatvin in nasilništva, je v javnost prišla v petek, a kriminalisti so že dlje časa zbirali informacije o ženski, ki naj bi izkoriščala nemoč in zdravstveno stanje starostnikov. Kot so povedali na Policijski upravi Koper, so prejeli prijave treh oškodovancev, in sicer v vseh treh primerih za tatvine, v enem pa tudi za nasilništvo.

In prav to je prijavila znana in za svoje delo nagrajena novinarka TV Slovenija Eugenija Carl, ki nam je zaupala svojo pretresljivo zgodbo. To je želela storiti, da bi pred nasiljem zaščitila druge starostnike, ki bi lahko imeli opravka s 65-letno Izolanko.

Kot je povedala, se je negovalka predstavila kot zaupanja vredna diplomirana medicinska sestra, izkušena, srčna in sočutna. Tako je delovala vedno, ko je bil kdo od svojcev v bližini. »Kar žvrgolela je od dobrote, empatičnosti in pozitivne energije. Mojo mamo je objemala, privijala k sebi in z besedami opisovala svojo skrb za njo,« je svoje izkušnje opisala novinarka, ki je že v drugem tednu začela opažati, da je nekaj narobe. »Ko je bila mama s to negovalko, je postala zaprta vase, tiha, nabirala je solze. Ko sem prišla na obisk, je šepetaje govorila, ob odhodu me ni hotela izpustiti iz objema,« je povedala.

Tresla se je od groze

Da se za štirimi stenami, ko nikogar ni v bližini, nekaj čudnega dogaja, sta posumila tudi soseda, ki sta slišala grobo nadiranje. Da bi ugotovila resnico, je Carlova nenapovedano s sinom prišla v materino hišo in s hodnika posnela dogajanje - grobo zmerjanje, nadiranje in poniževanje. Nato je vstopila v sobo, kjer se je mama tresla in sklanjala glavo od groze. Novinarka je negovalko v tistem trenutku odslovila in na policijo podala kazensko ovadbo.

Ko se je kasneje pogovarjala z mamo, je ugotovila, da je bilo še huje, kot si je mislila. Mama ji je namreč povedala, da jo je negovalka tudi večkrat udarila po glavi, da jo je celo vrgla na posteljo in jo z glavo tiščala v vzmetnico. »Mama je povedala, da se je dušila in mislila, da je konec,« je grozovito izkušnjo opisala Eugenija Carl, ki je čutila, da si mama tega ne izmišljuje, saj o drugi negovalki ni izrekla nikoli žal besede. »Mama je dementna, a dojema stvari,« je dejala sogovornica, ki se sprašuje, zakaj Izolanki ob vsem dokaznem gradivu niso odredili pripora. O njej je dejala, da gre za kleptomanko, patološko lažnivko in manipulatorko.

S svojo izpovedjo je želela opozoriti tudi druge, ki so v podobni situaciji in potrebujejo skrbnika za svoje svojce, naj bodo previdni. Pri tem se dobro zaveda, da večina asistentov svoje delo opravlja profesionalno. S.Č.