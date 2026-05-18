Otroci slovenske večstopenjske šole bodo lahko uporabljali novo telovadnico

Obljuba dela dolg in Občina Trst je držala besedo, otroci slovenske večstopenjske šole v šentjakobski Ulici Frausin bodo lahko telovadili v telovadnici, ki nastaja nasproti šolskega poslopja.

Gradbena dela za postavitev telovadnice na območju nekdanje gostilne Pavan so na ciljni ravnini. Glede na to, da so financirana iz sklada Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, lahko rečemo, da se z deli celo mudi. Vsi projekti sklada za gospodarsko okrevanje po pandemiji coronavirusa morajo biti namreč zaključeni do konca junija letos. Brezplačno rabo telovadnice za sosednjo šolo, katere učenci so v spremstvu šolskega osebja do rušenja nekdanje gostilne zahajali prav na tamkajšnjo zelenico in igrišče, je v začetku marca obljubil tržaški župan Roberto Dipiazza.

Pred dobrim tednom dni je ravnateljica šentjakobske večstopenjske šole Loredana Guštin uradno poslala prošnjo, da bi njena šola pridobila brezplačno rabo telovadnice v dopoldanskih urah. V uradnem odgovoru ji je pristojna občinska služba potrdila, da namerava mestna vlada predpisati bodočemu upravitelju telovadnice - šlo bi lahko za šentjakobsko gimnastično društvo Artistica 81 -, naj daje v dopoldanskih urah telovadnico brezplačno na voljo šoli.