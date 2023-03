Oživljali žensko v mladinskem centru

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v mladinskem centru Toti pri Sv. Justu, kjer se je 62-letna ženska zgrudila na tla, ker je doživela zastoj srca. Prisotni so poklicali na interventno telefonsko številko 112. Medtem ko sta reševalno vozilo in zdravniški avtomobil naglo krenila na pot, je prisotne po telefonu vodila pri oživljanju operaterka službe 112. S postopkom je nato nadaljevalo zdravstveno osebje, ki je prispelo na kraj, pri čemer je srce ponesrečenke spet začelo biti. Žensko so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo.