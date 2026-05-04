Padriški predor bo do konca maja zaprt v smeri Trsta

Po nekaj tednih zaprtja Padriškega predora v smeri Benetk bo v prihodnjih tednih na vrsti zaprtje v nasprotno smer.

Družba Anas, ki je pristojna za upravljanje in vzdrževanje velikih delov italijanskega cestnega omrežja, je namreč sporočila, da bo Padriški predor v smeri Trsta oziroma Škofij zaprt za dobre tri tedne. Točneje bo ena od dveh cevi predora zaprta od ponedeljka ob 22. uri do 22. ure četrtka, 28. maja.

Pri Anasu poudarjajo, da spada tokratno zaprtje, kot tudi nedavno zaprtje predora v smeri Benetk, med načrtovana vzdrževalna dela protipožarnega sistema. Udeleženci v prometu bodo od ponedeljka zvečer morali zapustiti avtocestni priključek Moščenice-Škofije pri padriškem izvozu, od koder bodo pot nadaljevali po državni cesti 202. Na avtocestni priključek se bodo lahko vrnili pod Katinaro.