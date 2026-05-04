Tri tedne le peš do plaže pri Čupah

Občina Devin - Nabrežina obvešča, da bodo zaradi zagotavljanja javne varnosti na območju nabrežinskega brega izvedli nujna sanacijska dela, ki bodo pogojevala dostop do tamkajšnje ceste in tudi plaže.

Na osnovi županove odredbe bo od danes do 25. maja (z izjemo prazničnih dni) omenjena cesta zaprta tako za promet kot tudi za pešce na odseku med ostrim ovinkom pri hišni številki 153/R do objekta Residence Europa, in sicer med 8. in 12. ter med 13. in 18. uro.

Občina poziva občanke in občane ter druge obiskovalce, naj za zagotovitev nemotenega in varnega poteka del upoštevajo prometno signalizacijo. Hkrati velja opozorilo, da bodo nepravilno parkirana vozila odstranjena na stroške kršitelja. V času izvajanja del je z vozili prepovedan dostop tudi na spodnjo plažo.Slednjo bo mogoče doseči le po stopnicah z Obalne ceste.