Pekarna Jerian spet med najboljšimi v Italiji

Italijanska gurmanska revija Gambero rosso je že tretjič zapored uvrstila tržaško pekarno in slaščičarno Jerian med 50 najboljših v Italiji. »Uvrstitev je za nas dokaz, da svoje delo opravljamo pravilno, čeprav nismo se nikoli prijavili na gurmanska tekmovanja. Prepričani smo namreč, da se stranke vračajo zaradi kakovosti kruha in slaščic, ne pa zaradi medijske vidljivosti,« je povedal Edvin Jerian, lastnik znane tržaške verige pekarn.

V družini Jerian se kruh peče že od leta 1952, ko je Edvinov dedek Jože odprl prvo pekarno z delavnico v Ulici Combi. Z ženo Carlo sta nato v sedemdesetih letih zgradila večjo delavnico v Ulici Travnik in medtem posredovala sinu Angelu in vnuku Edvinu ljubezen do priprave kakovostnih krušnih izdelkov. Poleg delavnice v Dolini, od koder je lastnik doma, ter delavnice in prodajalne v Ulici Combi, je družina pred leti odprla pekarno z delavnico v Rojanu ter prodajalno kruha in sladic v Ulici Cavana. Leta 2014 so kruhu Jerian podelili tri zlate klase, ki so sicer simbol pekarne, in ga označili za biološkega.

