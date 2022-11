Pesem nas druži že 40 let. Tako je naslov koncerta, ki ga jutri ob 18. uri ob svojem okroglem 40. rojstnem dnevu prireja Ženski pevski zbor Ivan Grbec v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu. Ženski sestav je po dvoletnem od pandemije močno okrnjenem delovanju znova »pritisnil na plin« in v luči velike obletnice nadoknadil zamujeno. Jubilej neprekinjenega delovanja so morale pevke praznično proslaviti že pred dvema letoma, a jih je – kot marsikoga – koronavirus presenetil in jim premešal štrene. Jutri bo čas primeren torej za še bolj srečno praznovanje.

Ženski pevski zbor Ivan Grbec je nastal 8. marca 1980 iz potrebe po pevskem poustvarjanju in združevanju slovenskih in italijanskih žensk. Ime nosi po skladatelju in pedagogu Ivanu Grbcu, ki je v zborovskem svetu pustil pomemben pečat in do katerega čuti zbor dolžnost, da ohranja slovensko pesem.

Pevke druži velika ljubezen do petja in medsebojno prijateljstvo. Večina jih je slovenske narodnosti, nekaj pa je tudi Italijank med njimi, ki pa so se odlično vključile v sestav. Njihov repertoar zajema paleto ljudskih in umetnih pesmi, klasičnih in modernih skladb, obrednih ter posvetnih pesmi, ki govorijo o medsebojnem spoštovanju, ljubezni in bratstvu med narodi. Izstopajo med drugimi zlasti pesmi, ki jih je izrecno za škedenjski zbor na besedila slovenskih pesnikov uglasbil Ignacij Ota. Zbor pa je nedvomno pomemben dejavnik v tržaškem predmestju, kjer sobivata slovenska in italijanska duša in kjer prepričano in uspešno ohranja slovensko pesem; od leta 2012 ga vodi Silvana Dobrila.

Pevkam škedenjskega zbora se bodo jutri na odru pridružili še gostje, pravzaprav prijatelji KD Borjač iz Sežane in Ženskega pevskega zbora Prem.