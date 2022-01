Pevsko sporočilo upanja

Od gregorijanskega korala preko renesančnega moteta, ljudske pesmi in romantike do sodobnih skladb avtorjev mlajše generacije s črpanjem tako iz slovenske kot mednarodne zakladnice. To je glasbeno potovanje, ki ga je Zveza cerkvenih pevskih zborov iz Trsta v nedeljo, 16. januarja popoldne, v stolnici sv. Justa ponudila v okviru tradicionalnega božičnega koncerta. Po lanski selitvi na splet spričo pandemije novega koronavirusa so pri ZCPZ letos zopet priredili koncert v živo in mu dali naslov Poslal je luč : gre za stavek iz pesmi Vinka Beličiča Bila je noč , ki jo je uglasbil Ubald Vrabec, katerega 30-letnica smrti se bo obhajala ravno letos, je navzoče uvodoma spomnila predsednica ZCPZ Rossana Paliaga, ki je poudarila, da so organizatorji s tem naslovom želeli posredovati sporočilo upanja v svetlejšo prihodnost.

Spored koncerta sta oblikovala združeni moški zbor pod vodstvom Bogdana Kralja in priložnostni ženski zbor Cor unum pod vodstvom Tamare Stanese, ki je ob tej priložnosti ponudil v poslušanje tudi praizvedbo novitete dirigenta tržaškega stolnega zbora Cappella Civica Roberta Brisotta z naslovom Njen Božič na besedilo pesnice Brune Pertot, tudi častne gostje koncerta. Program je poleg gregorijanskega korala in že omenjene Brisottove novitete obsegal še skladbe Jacobusa Gallusa, Franza Schuberta, Felixa Mendelssohna Bartholdyja, Maxa Regerja in Adolpheja Adama (tudi v priredbi Gašperja Jereba), Marca Sofianopula, pa tudi slovenskih avtorjev Brede Šček, Zorka Hareja in Sama Vremšaka ter mlajših Patricka Quaggiata in Andreja Makorja. Pri tem je pri klavirju oz. orglah petje spremljal Tomaž Simčič, poseben pečat pa so dali tudi solistične točke sopranistke Martine Burger in zvoki harfe Tadeje Kralj, medtem ko je spored povezovala Marjetica Puntar.

Zahvalo pevkam in pevcem, da so s svojim petjem spomnili na sveto božično noč, ki dehti po življenju, miru, upanju in zaupanju, je v svojem pozdravu izrekel tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, medtem ko je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch dejala, naj pesem krepi slovensko skupnost v Italiji ter Slovence nasploh in naj jih povezuje v veliko družino, kjer se vsak čuti sprejetega in zaželenega. Poleg omenjenih so koncertu prisostvovali še veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Tomaž Kunstelj, generalni konzul v Trstu Vojko Volk in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj.