Pijan zmerjal redarje

Pred nekaj dnevi je morala tržaška lokalna policija posredovati pred katinarsko bolnišnico, kjer je našla 40-letnega moškega M. M., ki je v vinjenem stanju ležal na boku. Redarji so bili zaradi hude stopnje alkoholiziranosti moškega, sicer starega znanca organov pregona, prisiljeni poklicati rešilca.

Namesto, da bi sprejel ponujeno pomoč, pa je moški vstal ter začel zmerjati in pljuvati predstavnike oblasti. Kmalu se je nad nje spravil še z brcami in pestmi. Redarji so ga s težavo obvladali in odvedli v kasarno v Ulici Revoltella. Izkazalo se je, da je bil moški v preteklosti odgovoren za več kaznivih dejanj: rop, krajo, nasilje in vlamljanje. Poleg tega je prejel že več glob zaradi mazanja javnih površin, odredili so mu več nalogov prepovedi približevanja.

Po zaključenem postopku so nepridiprava pospremili v zapor v Ulico Coroneo, kjer ostaja v priporu.