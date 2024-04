Napetosti, a brez izgredov (VIDEO)

Stanje je bilo napeto, a izgredov ni bilo. Policisti, karabinjerji in novinarji so bili deležni ostrih verbalnih napadov, letelo je tudi nekaj petard.

Po slabih dveh urah je do Rižarne prispel protestni shod anarhistov, antifašistov in komunistov kolektiva Burjana, ki je malo pred 10. uro krenil s šentjakobskega Trga.

Protestniki so zahtevali vstop v Rižarno, ki naj bi jim ga onemogočale »fašistične ustanove«. Slišati je besede o domnevnem sionizmu in fašizmu Roberta Dipiazze in Massimiliana Fedrige.

»Fedriga nam je bolj všeč z glavo navzdol,« je klicala skupina, ki je pot začela s približno dvesto udeleženci, nato pa se je število približno razpolovilo. Ob parolah zoper Fedrigo so namigovali na eksekucijo, kakršne je bil deležen Benito Mussolini.