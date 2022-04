Plesni tečaj na daljavo - Oberštajer sodi med najstarejše na Slovenskem

Spet je čas, da se zavrtimo. Tokrat predstavljamo ples Oberštajer. Kot že ime pove, spada med »štajeriše«, ki so med najstarejšimi parnimi plesi na Slovenskem. Iz Štajerske so se razširili po vsej Sloveniji do Furlanije. Na Primorskem imajo podobni plesi različna imena: štajer, štajriš, štajerc, oberštajeriš. V Benečiji se je zanj prijelo furlansko ime sklava, saj so ga plesali Slovenci. Ples so od Benečanov prevzeli tudi Furlani sami in ga njihove folklorne skupine še danes plešejo pod imenom sclava oz. stajare. V okolici Trsta (pa tudi v Slovenski Istri, Krasu, Brkinih in na Banjški planoti) pa so ples imenovali oberštajer.

Tokrat je na vrsti varianta, ki sta jo zapisala Nadja Kriščak in Stojan Petaros leta 1979 v Boljuncu. Ob igranju znanih boljunskih godcev so jo tedaj zaplesali domačini. Godci so izvajali vižo po partituri stare boljunske godbe, ki je delovala od leta 1869 do prve svetovne vojne. Značilnost boljunske različice je, da pri plesu ni značilnega vrtenja soplesalke pod plesalčevo roko, ampak je v celoti sklenjen parni ples. Glasba je v tričetrtinskem taktu. Značilna drža izvira iz meščanskih plesov. Plesalca stojita drug nasproti drugemu. Plesalec se le z iztegnjenim palcem desne roke (dlan je obrnjena navzdol in komolec usmerjen naprej v desno) dotika sredine plesalkinega hrbta. Levo roko ima iztegnjeno v levo naprej z visoko dvignjenim zapestjem. Plesalka položi levo roko na plesalčevo desno ramo. Njena desna roka je iztegnjena v desno naprej, zapestje dvignjeno visoko, desna dlan se dotika plesalčevega levega zapestja. V prvem delu plesalec na predtakt razbremeni desno nogo (plesalka levo) in se par obrne rahlo v desno. Naredi zibajoč korak (iz začetnega kleca noga preide v normalni položaj) z desno naprej. Pri tem koraku izrazitejše poklekne. Sledita dva zibajoča koraka na mestu, pri drugem se par obrne za četrt obrata v levo. Plesalka naredi zibajoč korak z levo nazaj (izrazitejše poklekne) in dva zibajoča koraka na mestu. Nato plesalec začne z levo naprej, plesalka pa z desno nazaj. Pri drugem in tretjem koraku se par obrne za četrt obrata v desno. Par se nato zavrti v desno v šestih zibajočih korakih. To se ponavlja do konca melodije. Ko se melodija spremeni plesalca v predtaktu mirujeta. V drugem taktu plesalec naredi bočni korak z desno nogo v desno, nato se leva noga počasi drsajoče priključi desni. Sledi bočni korak z levo v levo ter drsajoči priključek desne noge levi.

Plesalka naredi simetrične korake s tem, da začne z bočnim korakom leve noge v levo. Bočni koraki z drsajočim priključkom se ponavljajo, ob tem se plesalca počasi poljubno vrtita v desno. Drugega dela plesa na posnetku ni. Vse ostalo pa je na voljo na Facebook strani skupine Stu Ledi in YouTubu, na spletnih straneh ZSKD in Primorskega dnevnika.