Plima nekaterim kopališčem odnesla poletje

Jesensko plimovanje, ki je dobesedno razdejalo tržaško obalo, pušča posledice tudi v poletni kopališki sezoni. Nekatera zasebna kopališča tako sploh ne bodo mogla odpreti svojih vrat, med njimi tisto, ki ga upravlja krožek Dopolavoro ferroviario (DLF). V drugih pa se trudijo, da bi uredili še zadnje malenkosti in čim prej sprejeli prve kopalce.

Upravitelji kopališča Sticco, ki leži tik pred Miramarskim parkom, upajo, da bodo kopališko sezono lahko zagnali okrog 10. junija, uradnega datuma pa še niso določili, saj morajo dela še dokončati. Ko smo se včeraj sprehajali ob kopališču, smo videli delavce, ki so se trudili, da bi bilo vse čim prej nared, na plažo pa morajo prinesti še ležalnike in senčnike, da bodo lahko sprejeli goste.

Sticco popolnoma prenovljen

Lansko jesen je bilo kopališče Sticco eno od najbolj prizadetih zaradi plime, ki je pustošila po tržaški obali 27. oktobra in 3. novembra. Voda je odnesla vse, od kuhinjskih pripomočkov, miz in ležalnikov do zidov notranjega dela kopališča, ostali so le nosilni zidovi stavbe. Škode je bilo za okrog 500.000 evrov.

»Dela je bilo ogromno, kot da bi morali hišo zgraditi povsem na novo,« je včeraj razložil eden od upravljalcev kopališča Manfredi Carigani. Vreme jim ni bilo naklonjeno niti v zadnjem obdobju, saj so morali maja večkrat prekiniti z deli zaradi dežja, zato tudi kopališča ne bodo mogli odpreti 1. junija, kot so si sprva želeli.

Brez kopališča DLF

Z drugačnimi skrbmi se ukvarjajo pri kopališču med Rojanom in Barkovljami, ki ga upravlja krožek DLF. Plaža je po jesenskem plimovanju še popolnoma uničena, zaradi težav s financiranjem obnove je letos ne bodo mogli odpreti za obiskovalce. Na tem območju bodo lahko ponujali le dejavnost veslanja.

»Upamo, da bo pristaniška uprava kmalu začela z deli, tako kot je bilo obljubljeno,« je na včerajšnji novinarski konferenci dejal predsednik DLF Claudio Vianello. Letošnja sezona pa je kakorkoli izgubljena. »Prva faza del naj bi trajala 60 dni, pristaniška uprava pa naj bi jih krila z zavarovanjem, od katerega bodo prejeli 150.000 evrov,« je pojasnil predsednik.