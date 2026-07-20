Od srede na tržaškem letališču nova prometna ureditev

Na intermodalnem vozlišču ronškega letališča Trieste Airport bo od srede, 22. julija, veljala nova prometna ureditev. S spremembami želijo izboljšati pretočnost prometa, povečati varnost in uvesti avtomatiziran nadzor dostopov s prepoznavanjem registrskih tablic, sporočajo z letališča Trieste Airport.

Vozila bodo na železniško postajališče in parkirišče P8 še naprej zapeljala z zahodne strani ob državni cesti SS14. Izvoz pa bo po novem urejen na vzhodni strani. Uvajajo nove avtomatizirane zapornice z sistemom za prepoznavanje registrskih tablic. Parkirišče P8 ohranja obstoječi cenik: prvih 30 minut je brezplačnih, parkiranje do 12 ur pa stane 1 evro. Nekdanje parkirišče za krajši postanek P9 bodo vključili v parkirišče P8.

Novosti zadevajo tudi večnadstropno parkirišče P7, kjer ostaja prvih 15 minut brezplačnih, ter avtobusno postajo, do katere bodo lahko peljali le avtobusi z dovoljenjem.

V prihodnjih dneh bodo namestili novo prometno signalizacijo in bodo uporabnike obveščali po svojih komunikacijskih kanalih.