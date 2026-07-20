Mlado Tržačanko prepeljali na kliniko za opekline v Padovo

Mlado Tržačanko, ki se je pretekli petek pozno zvečer hudo poškodovala v požaru v svojem stanovanju v Ulici Battisti 8, so iz katinarske bolnišnice prepeljali na zdravljenje v Padovo, na kliniko za opekline in plastično kirurgijo. Nesrečnica je namreč utrpela hude opekline na kar šestdesetih odstotkih telesa. Potem so tu še vbodne rane na boku in prsih ter zlomljena medenica, posledica padca z okna med drugim in tretjim nadstropjem na notranje dvorišče stanovanjskega poslopja, s približno desetih metrov višine.

Kot so za Primorski dnevnik povedali na tržaškem poveljstvu karabinjerjev, preiskave o okoliščinah nesreče še potekajo. Preiskovalci za poškodbe 26-letnice še kar izključujejo vpletenost tretjih oseb. Najbolj verjetno je, da si je poskušalo dekle vzeti življenje ter samo zadalo vbodne rane in zakurilo ogenj, ki je popolnoma razdejal njeno stanovanje in gasilce prisilil, da so za en dan evakuirali celotno poslopje.

Dan po požaru je bilo na stopnišču poslopja jasno videti odtise krvavih stopal, ki so iz drugega vodili proti prvemu nadstropju, od tam pa proti oknu med drugim in tretjim nadstropjem, od koder se je žrtev pognala v globino.