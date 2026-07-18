Civilna zaščita svari pred neurji, vetrom in točo

Deželna civilna zaščita FJK je izdala vremensko opozorilo zaradi možnosti neviht, ki bi se danes lahko pojavile po celotnem deželnem območju, so sporočili.

Danes dopoldne je bila vremenska slika kar stanovitna, v teku popoldneva bo hladnejši zrak zvišal verjetnost ploh in neviht. Sprva naj bi do teh prišlo v goratih predelih FJK, nato pa tudi drugod po deželi. Nevihte bodo lahko tudi močne, sporočajo meteorologi civilne zaščite, spremljala jih bosta močan veter in toča. Nevihte se bodo lahko ponavljale v teku noči, so dodali.

Na obali bo pihala zmerna burja. Zaenkrat pa, so sporočili iz štaba civilne zaščite, tokratna vremenska fronta ni povzročala preglavic. Trenutno beležijo najmočnejši veter s sunki do 30 kilometrov na uro v gorah.