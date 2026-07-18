Čakanja na tramvaj še ni konec

Openci, Tržačani in turisti nestrpno čakajo na dan, ko bo tramvaj lahko spet prevažal potnike med Trstom in Opčinami. Lokalni prevoznik Trieste Trasporti je računal, da bo tramvaj lahko zapeljal v tem tednu. »Če se ne bo nič zataknilo.«

Tramvjerji so v minulih tednih opravili najprej dvesto testnih voženj. Zaradi manjše okvare na enem od vozov, ki potiskajo oziroma zavirajo tramvaj na rebri pri Škorklji, je Dežela FJK odredila dodatnih petdeset testnih voženj, preden bi izdala dovoljenje za obratovanje.

Predviden zaključek testnih voženj je bil v četrtek, za včerajšnji dan je bil napovedan strokovni pregled deželnih tehnikov, ki bi zatem izdali dovoljenje za obratovanje. Tudi v primeru uspešnega pregleda pa hitrost izdaje dovoljenja ni dorečena. Za pojasnila smo se včeraj obrnili na komunikacijsko službo podjetja Trieste Trasporti, kjer so nam sporočili, da na dovoljenje za opravljanje rednih voženj še čakajo. Če bo dovoljenje seveda prišlo, in dežela ne bo odredila dodatnih testnih voženj. Tramvaj, kot domačini dobro vedo, se je pač rodil pod nesrečno zvezdo.