Podelili nagrade uspešnim študentom

»Naši mladi so aktivni in uspešni, zato se nam za prihodnost naše narodne skupnosti ni treba bati.« S temi spodbudnimi besedami je predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) Robert Frandolič nagovoril število občinstvo, ki se je v petek zbralo na podelitvi nagrad za zamejske študentke in študente, ki so se prijavili na tradicionalne razpise Slovenskega dobrodelnega društva (SDD) in za novo nagrado v spomin na Marka Stavarja, ki jo od letos podeljujejo SDGZ, podjetje Servis, družina Stavar in vrsta donatorjev.

V ospredju slovesnega dogodka so bile seveda mlade študentke in študenti, ki sta jih dve ločeni komisiji med številnimi prijavljenimi uvrstili na seznam prejemnikov priznanj bodisi zaradi študijskih uspehov bodisi zaradi splošne družbene angažiranosti.

Predsednik SDD Ivo Jevnikar je spomnil, da dobrodelno društvo že 37 let podeljuje Flajbanove nagrade, ki so namenjene študentkam oziroma študentom prvih letnikov, prispevek pa lahko ob uspešnem napredovanju v višje letnike prejemajo do zaključka študija. »Ne gre za prave štipendije, pač pa za finančno in moralno podporo, s katero mladim sporočamo, da vidimo in cenimo njihove uspehe,« je izpostavil Jevnikar.

Kdo so nagrajenci?

Na razpis za Flajbanovo nagrado se je letos prijavilo 24 študentov, komisija pa se je po pregledu vlog odločila za podelitev šestih nagrad. Prvič jo je prejel študent prvega letnika na tržaški Fakulteti za fiziko Maks Skerk, drugič pa Sebastjan Pieri (Fakulteta za management Univerze na Primorskem), Alex Cecon Bogatec (Fakulteta za fiziko Univerze v Trstu) in Nataša Vidonis (Pedagoška Fakulteta Univerze na Primorskem – UP PEF), tretjič pa Renee Stanich (UP PEF) in Cheyenne Zagar (Fakulteta za Varnostne vede Univerze v Mariboru). Podelili so tudi pet zlatnikov, ki so jih izročili Janu Pohlenu (Univerza v Trstu), Petri Devetak (UP), Ivanu Devetaku (Univerza v Novi Gorici) in Nikol Usai (IULM Milan).

Nagrade v spomin na inženirja Aljošo Vesela letos niso podelili, nagrada Irene Srebotnjak v višini 1500 evrov, ki je namenjena študirajočim likovne ali glasbene umetnosti, pa je prejela dijakinja DIZ Jožef Stefan Melanie Imperia, ki sočasno študira flavto na konservatoriju Cesare Pollini v Padovi.

Tudi zanimanje za nagrado Marka Stavarja je bilo veliko. Po prejetju 16 kakovostnih vlog je komisija predlagala podelitev treh in ne le dveh nagrad v višini 500 evrov. Te so prejeli Vanja Zuliani, doktorski študent geometrije na univerzi Paris-Saclay, Rudi Skerk, študent podatkovnih znanosti na tržaški Sissi in Aleksander Gabrijel Harej, študent strojništva na milanski politehniki.