Italijanski naslovi na kuvertah burijo duhove

»Gentile famiglia.« Marsikatero gospodinjstvo iz tržaškega zaledja je v preteklih tednih prejelo pisma, ki so bila naslovljena zelo splošno in v italijanskem jeziku. To ni še nujno problem, saj smo na takšna reklamna pisma navajeni. Kar je marsikoga razjezilo je, da je v gornjem levem kotu kuverte logotip Slovenskega stalnega gledališča.

Konec junija letos je Primorski dnevnik poročal o novem sodelovanju med Italijansko pošto ter SSG, kar bo omogočilo pošiljanje reklamnega gradiva z vabilom k vpisu abonmaja 15.000 naslovom. Očitno pa s promocijsko kampanjo ni šlo vse po načrtu, saj se je v zvezi z izključno italijanskimi naslovi na kuvertah vabil pritožil marsikdo. Storitev, kot beremo na strani pošte, prepušča izbiro prejemnikov, tisk materialov in pripravo pošiljk sami pošti. Ki je seveda italijansko podjetje.

Med prepoznavnejšimi »žrtvami« najdemo tudi nekdanjega predsednika tržaškega pokrajinskega sveta ter trenutno občinskega svetnika na Repentabru Maurizia Vidalija. »Žalostno je,« je izjavil Primorskemu dnevniku, »da SSG pošilja slovenskim družinam na Krasu vabila v italijanščini«. Isti dopis z enako pomanjkljivostjo je prejelo marsikatero drugo repensko gospodinjstvo. Druge potrjene primere so Primorskemu dnevniku javili tudi iz Barkovelj in zahodnega Krasa.

Danijel Malalan, direktor gledališča, je v izjavi za Primorski dnevnik glede pomanjkljive dvojezičnosti dejal, da »gre za pilotni projekt, če se bo nadaljeval, se bo tudi to uredilo«.