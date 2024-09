Objavljen natečaj za nagrado modra ptica 2026

Mladinska knjiga že devetič razpisuje nagrado modra ptica za najboljše še neobjavljeno književno delo, in sicer za zvrst roman za odrasle. Znotraj romana je natečaj odprt za vse žanre in vsebine. Rok za oddajo besedila je 1. julij 2026.

Avtorje in avtorice vabijo, naj na natečaj prijavijo svoja še neobjavljena dela, ki niso krajša od sedmih in daljša od 15 avtorskih pol in so v izvirniku napisana v slovenskem jeziku. Delo, ki ga prijavljajo, ne sme sodelovati še v kakšnem drugem natečaju, so sporočili iz Mladinske knjige.

Strokovna komisija v sestavi Nela Malečkar (predsednica), Sašo Puljarević, Andrej Blatnik, Alenka Kepic Mohar, Alenka Kristan, Darja Marinšek in Andreja Žnidaršič bo najboljšemu podelila nagrado v višini 10.000 evrov bruto. Nagrada vključuje avtorski honorar do naklade 5000 izvodov.

Nominirance in zmagovalni roman bodo razglasili januarja 2027, zmagovalni roman bo izšel v prvi polovici leta 2027.

Natečaj za nagrado je objavljen na sta.si/qs13y8.

Kot so še zapisali pri Mladinski knjigi, najboljši romani z natečaja modra ptica posegajo še po drugih nagradah. Zmagovalni roman natečaja leta 2022 Na Klancu Tine Vrščaj je prejel posebno omembo komisije nagrade Evropske unije za književnost in bil nominiran za kresnika 2023, Pogodba Mojce Širok je bila leta 2018 nominirana za najboljši prvenec, leta 2019 pa je bila finalistka kresnika.

Tudi Norhavs na vrhu hriba Suzane Tratnik in Ivana pred morjem Veronike Simoniti, ki sta bila med nominiranci za modro ptico, sta bila v najožjem izboru še za druge nagrade. Ivana pred morjem je zmagovalni roman književne nagrade kresnik 2020, nominiran je bil tudi za nagrado kritiško sito. Roman Norhavs na vrhu hriba Suzane Tratnik je bil med kresnikovimi finalisti.

Nagrado modra ptica Mladinska knjiga podeljuje od leta 2012, vsakič za drugo književno zvrst, od leta 2016 pa jo podeljuje bienalno.

Nagrada modra ptica 2024 je prejel Andrej E. Skubic z mladinskim romanom Lahko bi umrl na tem kavču z mano.