Gasilci iz kraja San Vito al Tagliamento na Pordenonskem so včeraj ob 8.15 posredovali na pokrajinski cesti št. 40 na območju občine Cordovado, kjer je avtomobil zapeljal v jarek. Voznika, ki je bil ukleščen v avtomobilu, so iz razbitin rešili z uporabo hidravličnega orodja. Reševalci deželne službe 118 so ga nato prepeljali v bolnišnico. Gasilci so zavarovali avtomobil in kraj nesreče. Na kraju so bili karabinjerji, ki so med intervencijo zaprli cesto za promet in preiskujejo vzroke nesreče.