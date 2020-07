Podpirajo prizadevanja slovenskih kmetov, ni pa posluha o licenčnini

Predsednik Konzorcija Prosecco DOC iz Trevisa Stefano Zanette in generalni direktor Luca Giavi sta pripravljena podpirati prizadevanja Kmečke zveze in sploh kmetovalcev in vinogradnikov tržaške pokrajine glede zahteve, naj Dežela Furlanija - Julijska krajina uresniči ukrepe, ki jih predvideva 8. aprila leta 2010 podpisani protokol o soglasju za zaščiteno območje Prosecco DOC. Konzorcij je pripravljen podpirati projekte za ovrednotenje slovenske kulture in zgodovine in npr. podpreti specifiko prosekarja. Kar zadeva plačevanje licenčnine za izkoriščanje imena, ni bilo posluha, tako kot tudi nista čutila dolžnosti priznati, da so v Venetu izkoristili – in še izkoriščajo – ime kraške vasi, so povedali pri Kmečki zvezi.

To je izšlo s srečanja, ki je bilo v četrtek popoldne v Trevisu med predstavnikoma Konzorcija Prosecco DOC ter drugimi sodelavci in predstavniki Kmečke zveze, ki so jo zastopali predsednik Franc Fabec, tajnik Erik Masten in član izvršnega sveta Edi Bukavec.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.